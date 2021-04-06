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«أطباء المنيا» تنعى الدكتور مجدي جاب الله المتوفي إثر إصابته بـ«كوفيد 19»

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تريزا كمال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة اطباء المنيا، بيانًا نعت فيه أحد أطبائها، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

نعى بيان مجلس نقابة الأطباء بالمنيا، الشهيد الدكتور مجدي جاب الله، استشاري الباطنة، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس المستجد، بعد إصابته كوڤيد19.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرة الطبيب المتوفي بـ كورونا، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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