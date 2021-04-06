شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعى الدكتور مجدي جاب الله المتوفي إثر إصابته بـ«كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة اطباء المنيا، بيانًا نعت فيه أحد أطبائها، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

نعى بيان مجلس نقابة الأطباء بالمنيا، الشهيد الدكتور مجدي جاب الله، استشاري الباطنة، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابته كوڤيد19.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرة الطبيب المتوفي بـ كورونا، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.