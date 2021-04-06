شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية : قافلة صحية لتنظيم الأسرة في قرى بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة في القليوبية قافلة خدمية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية المجانية لمدة ثلاثة أيام بالوحدات الصحية بقرى «دملو وبتمده وكفر عطاالله» والتابعة للإدارة الصحية ببنها.

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية إن القافلة بإشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية وتقوم القافله بتقديم خدمات تنظيم الاسرة للسيدات بالمجان، مشيرا إلى أن القوافل الطبية على جميع القرى مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارات الصحيه في مدن ومراكز المحافظه وتستهدف تقديم خدمات صحية وتوعوية للسيدات بأهمية تنظيم الاسرة وتقديم الوسائل الصحية السليمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن فريق الإشراف بمتابعة سير العمل للوحدات الثابتة والمتنقلة وتدعيم فريق العمل وحل السلبيات وتيسير المعوقات للوصول بالخدمة لأعلى مستوى.