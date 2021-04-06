شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الطبية لـ614 ألف سيدة بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 614 ألف و880 سيدة، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 614 ألف و880 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية، مثل امراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وامراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن، والطول، وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم، واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزي، ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات، وتحاليل متقدمة، إلى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم.