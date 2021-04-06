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شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء روسى: التقطت صورا للأهرامات من الفضاء وكان حلمى ألمسها بإيدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب رائد الفضاء الروسى ميخائيل بوريسوفيتش كورنيينكو عن سعادته بزيارة مصر ، قائلا :"عايز أشكركم على الدعوة الكريمة لزيارة مصر".
وقال رائد الفضاء الروسى ميخائيل بوريسوفيتش كورنيينكو حامل وسام "بطل روسيا"، إنه خلال رحلاته للفضاء التقط صور كثيرة لمصر تمثلت فى صور الأهرامات ونهر النيل، مضيفًا: "ورغم إنى شفت دا كله من الفضاء كان حلمى إنى أزور مصر وألمس الأهرامات بإيدى على الأرض وهذا الحلم تحقق أمس بزيارتى الأهرامات وحينها شعرت بإحساس عظيم".
وأشار إلى أن أول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" كانت البداية، ولولاها لم نكن لنقوم بتلك الرحلات التى تبعتها.
وأوضح أنه تم دعوته لزيارة وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أنه سيكون هناك شراكة مثمرة بين مصر وروسيا فى مجال الفضاء، لافتا إلى أنه قضى 516 فى الفضاء شهدت تجارب عليمة ومهام تقنية.