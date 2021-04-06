شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": استمرار مبادرة قطار الخير بسوهاج لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرار مبادرة "قطار الخير" بسوهاج، اليوم الثالث، لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية جديدة بعشر قرى بمركز (أخميم وجهينة)، وذلك بالتوازى مع بتنظيم قافلتين طبيتين موسعتين لتوقيع الكشف على أهالى قرى سوهاج وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج الطبى والجراحات المختلفة تمهيدا لأجرائها بالمجان.

كما نجح فريق المبادرة أمس الإثنين فى توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية تحوى 30 طنا من المواد الغذائية الرئيسية، فضلا عن توزيع الدواجن على 2000 أسرة غير قادرة، وذلك بعشرة قرى كبيرة وما حولها من نجوع وقرى صغيرة وتجمعات أكثر احتياجا بمركزى (ساقلتة والمراغة) بمحافظة سوهاج، كما تم التوزيع وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وإرشادات وزارة الصحة المصرية فيما يخص إجراءات التباعد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تم أيضاً تنفيذ قافلتين طبيتين موسعتين بقرى الحريدية بالمراغة وبنى واصل بساقلتة وضمتا تخصصات الرمد والقلب والاطفال والباطنة والجلدية وتحليل الأنيميا والسكر والعظام، واستطاعت القافلتين تقديم خدماتها الطبية المتعددة لعدد 2100 مواطن من سكان الحسنة وحاجر مشطا والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج.

كما شهدت فعاليات أمس الإثنين تفقد الدكتور أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، لقوافل المبادرة الطبية بساقلته والمراغة، مشيدا بجودة الخدمة المقدمة وأهميتها الكبرى لدعم الأهالى من سكان القرى الاكثر احتياجاً.

وتستمر المبادرة اليوم الثلاثاء ليومها الثالث لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية جديدة بعشر قرى بمركزى (أخميم وجهينة)، وذلك بالتوازى مع بتنظيم قافلتين طبيتين موسعتين لتوقيع الكشف على أهالى قرى سوهاج وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج الطبى والجراحات المختلفة تمهيدا لإجرائها بالمجان.

كما قام فريق عمل المبادرة بتسليم جهاز قياس مجال الابصار لمستشفى جامعة سوهاج، وتم اهداء الجهاز للمستشفى وتركيبه أمس وتدريب الفرق الطبية بقسم الرمد على استخدامه فى حضور عدد كبير من أساتذة طب العيون بجامعة سوهاج، الذين أشادوا بدورهم بأهمية الجهاز كونه أول جهاز من نوعه فى المستشفيات الجامعية والعامة بجنوب الصعيد.

يذكر أن هذه المبادرة هى أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، حيث تم إطلاق المبادرة بالتعاون مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير وصندوق تحيا مصر بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي،

وتستهدف توزيع عدد 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف فى 10 مجالات طبية متنوعة ويستفيد منها سكان 60 قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراكز بسوهاج وتوزيع عدد 1000 من حقائب الوقاية من فيروس كرونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج واهداء مستشفى جامعة سوهاج جهاز تشخيصى جديد فى مجال الرمد.