شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 5443 شاباً وصرف 2.4 مليون جنيه منحاً للرعاية الاجتماعية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5443 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 من الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 752 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 16 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت مليونين و416 ألفاً و500 جنيه لـ 4833 عاملاً منحة المولد النبوى الشريف.

وقال إن المديرية استخرجت 1848 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 373 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 227 محضر سلامة و 75 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1170 منشأة، وأسفر عن تحرير 211 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير محضران لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية منشأتين لـ 205 عمال .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة، واعتماد 177 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 311 تفويضا ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام 4 تراخيص عمل لأجنبى من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 5 تراخيص لآخرين، بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.