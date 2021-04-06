شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع كافيه حسن شاكوش بمدينة نصر وإزالة التعديات بشارع أنور المفتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة برئاسة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، و العميد أحمد أنور رئيس حى شرب مدينة نصر، أسفرت عن غلق وتشميع 9 كافيهات مخالفة بشارع أنور المفتى، مع إزالة جميع الإشغالات والتند الأمامية بالمساحات الأمامية الحرة للعقارات والتى لا يجوز استغلالها.

ومن بين الكافيهات التى تم تشميعها وازالة التعديات الخاصة بها كافيه يملكه المطرب الشعبى حسن شاكوش، وتم تحرير المحاضر اللازمة له، بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وأكدت المحافظة أن إجراءات الغلق والتشميع جاءت استجابة إلى شكاوى السكان وتضررهم وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق، وكذلك مخالفة التراخيص والتعدى على الشارع.

وفى السياق ذاته، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.