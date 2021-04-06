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مصر تعرب عن خالص التعازى لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية فى ضحايا الفيضانات

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القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية الصديقتين وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات الناجمة عن إعصار "سيروجا" الذى ضرب البلدين وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، تضامنها ووقوفها مع حكومتي وشعبي تيمور الشرقية وإندونيسيا في هذا المصاب الأليم.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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