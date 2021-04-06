شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"العربية": مصر ستتحرك إذا لحق بها أى ضرر مائى بسبب سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة، مشيرا إلى أن القاهرة لديها سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائى.

وقال "شكري" في تصريحات لقناة العربية: " مصر لن تقبل بأي ضرر مائي يقع على مصر أو السودان، منتقدا إثيوبيا بسبب تعنتها في الملف قائلا: " لم نلمس إرادة سياسية جدية لدى إثيوبيا لحل عقدة سد النهضة.. الجانب الإثيوبي حاول التنصل من أي التزام بشأن سد النهضة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإطار السابق للتفاوض أثبت عقمه ، منوها بمحاولة تقديم إطار جديد للتفاوض، مضيفا: "رغم المرونة لدى مصر والسودان إلا أن إثيوبيا أجهضت الجهود".