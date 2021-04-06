شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: 10 جنيهات كفارة إفطار يوم فى رمضان 2021.. فيديو (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ما هي كفارة "فدية" عدم صيام اليوم الواحد في شهر رمضان لأصحاب الأعذار التى تتطلب كفارة؟".. ورد هذا السؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى تجيب خلاله على أسئلة المتابعين يوميًا.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "فدية اليوم الواحد هذا العام 2021 هي 10 جنيهات". كما أجاب شلبى على سؤال نصه :"هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان يفطر ؟"، قائلاً :"هو مكروه وعلى الإنسان أن يبتعد عنه".

والفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاءه فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ". وقدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.

وتقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 إبريل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إلغائه العام الماضى، بسبب تفشى جائحة كورونا وإلغاء كافة المؤتمرات حينها، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا، وسيعلن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين المقبل الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.