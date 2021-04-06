شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: استطلاع هلال رمضان ستعلن عبر شاشة التليفزيون عقب مغرب الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن استطلاع هلال شهر مضان المبارك، سيكون يوم الأحد القادم، الموافق 29 من شهر شعبان، مشيرة إلى أن نتيجة الاستطلاع ستعلن عبر شاشة التليفزيون المصرى، عقب ذلك المغرب فى ذلك اليوم.

وكتبت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ يوم الأحد القادم 29 شعبان الموافق 11-4-2021م، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصرى فى احتفالية كبرى، وكذلك فى بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، وذلك عقب صلاة المغرب.. اللهم بلغنا رمضان".





وسيعلن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.