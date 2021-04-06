شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصنعان لإنتاج لقاح كورونا بمصر بإنتاجية من 20 لـ60 مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس "كورونا" خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضي، موضحة أنه خلال هذه الفترة تم تدبير 1.586.800 جرعة عبر شركات: "سينوفارم"، و"استرازينيكا".

وكشفت الدكتورة هالة زايد عن أنه تم الاتفاق مع شركة "سينو فاك" الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" المصرية، وحتى الآن تم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويا.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم فتح مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 و 2 أبريل ،2021 لتطعيم من لم يتم تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال بالطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2 خلال أيام الحملة لظروف السفر أو المرض الحاد أو أية ظروف أخرى، وهي الحملة التي استهدفت تطعيم أكثر من 16 مليون طفل، تم تغطيتها بالكامل، ونفذها حوالي 90 ألف فرد على مستوى الجمهورية.