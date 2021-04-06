شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات الرئيس السيسى على مواقع التواصل تبرز تفقده لمشروع "مستقبل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الحسابات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من تفقد الرئيس صباح اليوم مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، بمناسبة بدء موسم الحصاد.

مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.