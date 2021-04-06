إحباط ترويج 11 طن سلعا غذائية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1293 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة القاهرة، بحوزته (2 طن "لحوم مُجمدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، بحوزته (6,55 طن "سكر – أرز") معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الغربية، بحوزته (3 طن "مخللات") معبأة داخل براميل يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.