مُهربة ومجهولة المصدر.. القبض على تاجر سجائر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تاجر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وذلك حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بحوزته كمية كبيرة من علب السجائر وتبغ وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.