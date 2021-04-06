ضبط صاحب مصنع في القاهرة يستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعقب تأكيد المعلومات السرية تين إدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدماً علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمكن باستهدافه القبض عليه وضُبط بحوزة المتهم طن دقيق فاخر، 4 أطنان مواد غذائية "فيجتار" – 175 كيلو جرام جلوتامات الصوديوم – 150 كيلو ملح طعام – 100 كيلو جرام ثوم بودرة .. وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 5000 إستيكر – 120 عبوة فارغة – 20 ماكينة " طحن – تغليف").

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.