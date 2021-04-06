القبض على شخصين ينقبان عن الآثار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب محاولة تنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وردت معلومات للعميد أحمد الوتيدي رئيسقطاع الجنوب، بشروع شخصين في التنقيب عن الآثار خلسة بحثا عن الثراء السريع.

شكل العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، فريق بحث بقيادة المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، أكدت تحرياته صحة الواقعة، وأن المنزل بقرية ميت رهينة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المنزل المشار إليه بقيادة الرائد أحمد عكاشة ومعاونه النقيب أحمد فايز، وأمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في الحفر.

جرى تعيين حراسة أمنية عل المنزل، وإخطار هيئة الآثار لمعاينة موقع الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.