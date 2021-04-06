حلم الكنز كاد ينتهي بكارثة.. تصدعات وشروخ في 13 منزلا في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات جديدة في واقعة تنقيب شخصين عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أعمال الحفر العشوائية تسببت في حدوث تصدعات وشروخ في 13 منزلا بالمنطقة.

وردت معلومات للعميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، بشروع شخصين في التنقيب عن الآثار خلسة بحثا عن الثراء السريع.

شكل العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، فريق بحث بقيادة المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، أكدت تحرياته صحة الواقعة، وأن المنزل بقرية ميت رهينة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المنزل المشار إليه بقيادة الرائد أحمد عكاشة ومعاونه النقيب أحمد فايز، وأمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في الحفر.

جرى تعيين حراسة أمنية عل المنزل، وإخطار هيئة الآثار لمعاينة موقع الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.