تعاون بين بنك الطعام المصري وIGG للتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

في ظل جهوده المستمرة لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا ودوره الريادي في سد الاحتياجات الأساسية للمستحقين على مستوى محافظات مصر، تعاون بنك الطعام المصري مع شركة IGG، الشركة الصينية الرائدة في تطوير ألعاب الموبايل لتوصيل 4500 كرتونة مواد غذائية لدعم أسر العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار جائحة كورونا الاقتصادية والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين، وذلك ضمن الحملات المجتمعية المختلفة التي تقوم بها شركة "IGG" لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

بموجب هذه الحملة، سيقوم بنك الطعام المصري بتجهيز كراتين مواد غذائية، ليتم توزيعها على 6 محافظات وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك طبقاً لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة.

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إن "تضافر جهود المؤسسات المختلفة هو الطريق لعبور الأزمات"، معلقا أن التبرعات لم تتأثر سلباً بسبب تفشى فيروس كورونا بل انعكست الأزمة بالإيجاب على العمل الأهلي بشكل عام"

تأتي المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به "IGG" في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث تبذل "IGG" قصارى جهدها في استهداف وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بطرق ووسائل مختلفة من خلال التعاون مع مؤسسات خيرية محترفة وذات خبرة طويلة في العمل التطوعي والإنساني.

كما تعتبر الحملة بداية لسلسلة مستمرة من الأنشطة التي يعمل عليها بنك الطعام المصري لتوصيل امدادات الطعام للأسر المستحقة خلال شهر رمضان الكريم حيث أعلن البنك عن حملة "إفطار صائم" والتي من خلالها يستهدف بنك الطعام المصري الوصول إلى 13 مليون مصري في المحافظات المختلفة.