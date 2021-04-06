شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي: 44 مليون شخص في مصر سربت بياناتهم على "فيس بوك" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد سعيد، خبير تكنولوجي، إن عدد البيانات المسربة من موقع «فيس بوك» في مصر وصل إلى 44 مليون شخص.

وأضاف المهندس محمد سعيد، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الفيسبوك يستخدم لاعتماد الهوية في عدد كبير من المواقع، وهذه المواقع أصبحت تدور حول مواقع شخصية ومالية ومواقع أعمال.

وأوضح أن الفيسبوك يستحوذ على النظام النقدي في العالم، وإدراك هذا الاحتكار يقف عقبة أمام ذلك، لافتاً إلى أن الموضوع يزداد خطورة.

وأشار خبير تكنولوجي، إلى أن فيسبوك يحاول تصعيب عملية الدخول للحسابات، ويحاول استخدام الذكاء الاصطناعي في تسجيل الدخول لموقع «فيس بوك».