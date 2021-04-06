شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين الإسكندرية» يتفقد تجهيزات «أهلا رمضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، جولات ميدانية على معارض «أهلا رمضان«بالمجمعات الإستهلاكية، اليوم الثلاثاء، حيث تم المرور على العديد من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر جميع السلع التموينية والغذائية وسلع شهر رمضان بالكميات التي تغطي استهلاك المواطنين وبالجودة التي تليق بالمواطن السكندرى وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية.

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا " .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

وقال «سعدالله»، خلال جولته قبل افتتاح معرض أهلا رمضان رسمياً خلال ساعات بأرض كوتة بمنطقة الازاريطة، والتى تم التأكيد خلالها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أنه تم التأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وخاصة سلع الياميش والبلح والزبيب وقمر الدين والدقيق والسمن والزيت والسكر والارز والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والاسماك والخضار والفاكهة وغيرها من السلع الأساسية التي تغطي استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع، خلال شهر رمضان.

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

كما تفقد التجهيزات النهائية للمعرض الرئيسي أهلا رمضان والذى يعتبر أكبر وأضخم معرض للسلع الغذائية المشارك فيه شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثمارى والسلاسل التجارية، لعرض جميع السلع التي يحتاجها المواطنين خلال شهر رمضان.

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)

بـ"اجراءات احترازية لمواجهة كورونا" .. وكيل "تموين الاسكندرية" يتفقد تجهيزات "أهلا رمضان" (صور)