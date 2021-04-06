شكرا لقرائتكم خبر عن معهد محمد صلاح يحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد العالي للدراسات المتطورة، الذي ينتسب إليه محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 24 ابريل الجاري وحتي 6 مايو.

سبق ونفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.