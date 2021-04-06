شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: استزراع 33 ألف فدان باستخدام الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة شهدت في السنوات القليلة الماضية تنمية زراعية متكاملة ومستدامة من خلال استزراع مساحة 33 ألف فدان باستخدام وسائل الرى الحديث المتطور والذي يراعى التوازن الكامل في كميات المياه الجوفية مع مخزون المياه ونوعية المحاصيل الحقلية والأنواع المنزرعة.

وأضاف «فودة»، في كلمته خلال إفتتاح فعاليات الدورة الـ 27 للملتقى الاقتصادى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة الثلاثاء، إن هذا التوجه يأتى في إطار استراتيجية النهضة الزراعية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي تستهدف استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في مصر بمقدار 4 مليون فدان على عدة مراحل ومن خلال مشروعات التوسع الافقى وأهمها زراعة 500 ألف فدان في سيناء ومشروع توشكي الجديد ومشروعات الدلتا الجديدة، وغيرها الكثير من المشروعات على أرض مصر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن تلك المشروعات الزراعية الهائلة عززت صناعة الأسمدة في مصر باعتبارها الشريك الاساسى لقطاع الزراعة والذي يستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم دعائم ومكونات الأمن القومي المصري إضافة إلى تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالي مكافحة الجوع وتوفير الأمن الغذائية، مشيرًا إلى استعداد محافظة جنوب سيناء لدراسة إقامة معارض للأسمدة بالمحافظة ومصانع الأسمدة بالمناطق الصناعية بالمحافظة.