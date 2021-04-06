شكرا لقرائتكم خبر عن لتفعيل بروتوكول مجمع التمور .. محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد هيئة تنمية الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد هيئة تنمية الصعيد، الذي يزور المحافظة، لتفعيل بروتوكول التعاون الموقعة بين المحافظة والهيئة لتطوير مجمع التمور التابع للمحافظة، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسؤولين التنفيذين.

تم عرض الموقف الحالي للمجمع وخطوات تنفيذ خطة التطوير وإدخال خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الوجبة المدرسية واستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور، منخفضة الجودة، وزيت من نوى البلح، وألياف غذائية صحية، بالاضافة لاستخدام جريد النخيل في صناعة الأثاثات الخشبية، وإعادة تدوير مخلفات النخيل، واستخدامها في صناعة الأعلاف للمواشي.