شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن دخول أول شحنة برتقال مصري إلى الأسواق اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن دخول أول شحنة برتقال إلى اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم

وأضاف «القصير»، في بيان، الثلاثاء، أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكل الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية وذلك بشهادة اليابانيين الذين اشادو بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات.

‏وأوضح وزير الزراعة أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني موضحًا أنه تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق الياباني بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديده وذلك نظرًا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول عالميا في تصدير البرتقال.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن فتح الأسوق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة