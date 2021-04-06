شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معلومات المناخ يوضح حقيقة تأثير ارتفاع وانخفاض الحرارة على الزراعة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فهيم، المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن استمرار وجود الكتلة الدافئةيتسبب ارتفاع آخر في الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون حول 35 إلى 37 في معظم الجمهورية ثم تسيطر كتلة شمالية باردة مرة أخرى ليحدث انخفاض كبير في الحرارة بداية من الخميس على شمال الجمهورية ثم تعم كل الانحاء يوم الجمعة المقبل.

وأضاف «فهيم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه من المتوقع ان يستمر الانخفاض طول الأسبوع المقبل وتستمر الأجواء باردة ليلا مع هبوب رياح متوسطة إلى قوية تبدأ من بعد ظهر يوم الأربعاء على مناطق الدلتا ثم تستمر متفرقة أيام الخميس والجمعة والسبت مشددا على اهمية عدم ري القمح خلال هذه الأيام.

وشدد رئيس مركر معلومات المناخ على استمرار معاناة أشجار الفاكهة الصيفية مانجو، برتقال، زيتون، كمثرى، برقوق، مشمش، خوخ، والنخيل في تأخر العقد أو زيادة تساقط العقد الصغير.

ولفت «فهيم» إلى أهمية زيادة معدلات التنفيل في الخضر الصيفية مثل البطيخ والكنتالوب والشمام، والطماطم، موضحًا أن حالة الطقس الجو سوف يعاند الفاصوليا الصيفي المتأخرة وتحتاج إلى معاملة خاصة وكذلك الخضر الصيفية حديثة الشتل أو الزراعة معدلات انبات ونمو ضعيفة للمحاصيل الصيفية مثل (الذرة، وفول صويا، وعباد شمس، والسمسم، والفول السوداني، وبطيخ لب والمحاصيل الأرضية في أواخر عمرها البطاطس والبصل والثوم والبنجر) والمحاصيل الطبية العطرية (كمون، يانسون، كسبرة، شمر، كراوية).