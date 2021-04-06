شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة سوهاج يوافق على اعتماد برامج جديدة في كلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، على اعتماد عدد من البرامج الجديدة الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، كما ناقش عدد من المتطلبات والمقترحات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية داخل الكلية.

وقال رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة بإحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم، من خلال التركيز على التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية.

من جانبه قال الدكتور كمال سيد خليل عميد الكلية العلوم، إن زيادة عدد البرامج الدراسية الجديدة بالكلية يؤكد على الاستمرار المباشر في التقدم والتميز في ظل وجود هيئة تدريسية متميزة ومعامل بحثية متطورة، مضيفاً أن البرامج الجديدة تعد تطور طبيعي للعملية التعليمية لتواكب خطة التطوير بالكلية، واحتياجات سوق العمل والخروج من التمسك باللوائح التقليدية والإنطلاق نحو آفاق جديدة تلبي إحتياجات الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة التي تم اعتماد لائحتها تضم ٦ برامج هي «بكالوريوس العلوم في الفيزياء الحيوية والطبية، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية والطفيليات، والتكنولوجيا الحيوية، والإحصاء الرياضي والبرمجة، وأخيراً الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية».

الجدير بالذكر أنه يوجد بكلية العلوم ١٢ برنامج من البرامج المطورة التي صدر القرار الوزارى بإعتمادها في سبتمبر الماضى، لتتم بذلك الكلية منظومة التطوير الأكاديمي في مرحلة البكالوريوس، وجارى حالياً العمل على تطوير لائحة الدراسات العليا في ظل الاهتمام الذي يوليه رئيس الجامعة بتطوير العملية التدريسية والبحثية بالجامعة.