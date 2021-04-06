شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تصدر بيانًا بشأن تعديل مواعيد القطارات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد عن تأجيل تغير مواعيد بعض القطارات والخاصة بشهر رمضان المعظم إلى يوم الأربعاء الموافق 21/4/2021، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021، وهي:

- قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة

- قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة

- قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية

- قطار 31 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية

تقوم هذه القطارات في نفس مواعيدهم الحالية حتي يوم الثلاثاء الموافق 20/4/2021.

ويتم تنفيذ التعديل لها بدأ من يوم الاربعاء الموافق 21/4/2021 على ان تعود جميع القطارات لمواعيدها الحالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14/5/2021.