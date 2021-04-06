شكرا لقرائتكم خبر عن جورجى بوريسينكو سفير روسيا: علاقتنا بمصر قائمة على الحب والتفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جورجى بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة انه سعيد وفخور بتواجده فى مؤتمر برنامج نشر علوم التكنولوجيا و الفضاء والفلك موجها الشكر للدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة

وقال السفير الروسى ان فى بداية عام ١٩٦٠ قام اشهر علماء الفضاء الروسيين بزيارة مصر والعديد من المدن وتم منحه قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر

واشاد السفير جورجى بوريسينكو بقيام الخبير كورنيكو بعمل أكثر من رحلة فضاء نفتخر بها فى روسيا

وعن التعاون بين مصر وروسيا قال أن هناك شراكة بين مصر وروسيا تقوم على الحب والتفاهم بين البلدين متمنيا أن تترك فعاليات اليوم انطباعا جميلا

من جانبه قال ميخائيل كورنيكو عالم الفضاء الروسى أنه سعيد لزيارة مصر وفخور بتواجده فيها خاصة وأنه كان لديه صور لها عندنا كان يقوم برحلات فى الفضاء

وأضاف عالم الفضاء الروسى خلال مؤتمر اطلاق برنامج spaceak لتدريب الشباب على تعلم ونشر أسس علوم التكنولوجيا والفضاء والفلك من خلال الانترنت أنه كان لديه حلم بزيارة مصر وأن يلمس الأهرامات لأنها معجزة فى حد ذاتها وهذا الحلم تحقق الان

واشار كورنيكو أنه يتمنى أن يستمر التعاون بين مصر و روسيا فى كل المجالات عامة و مجال الفضاء خاصة.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السفير الروسى فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة والسفارة الروسي

وتعقد وزارة الرياضة برنامج لتدريب الشباب على اساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والفلك عن طريق محتوى سلس غبر الانترنت فى إطار خلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها