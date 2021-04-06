شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتطبيق صارم لإجراءات الوقاية من كورونا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد عبد العال، خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي عبر الفيديو كونفرانس، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

ووجه عبد العال، خلال الاجتماع رؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

كما أكد محافظ القاهرة، متابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتباراً من 17 إبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه محافظ القاهرة، برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.