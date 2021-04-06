شكرا لقرائتكم خبر عن صحف لبنانية: سامح شكرى يصل بيروت غدا ويلتقى عون والحريرى وبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت صحيفة "الشرق" اللبنانية وموقع "إم تى فى" نبأ عاجل يفيد بأن وزير الخارجية سامح شكرى سيصل بيروت غدا، ويلتقى الرئيس اللبنانى ميشال عون.

وأشار موقع" إم تي فى" اللبنانى إلى أن ‏شكرى سيقوم بمسعى يهدف إلى تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة، وستشمل زيارته لقاءات مع عدد من ‏الشخصيات اللبنانيّة، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه برى، والرئيس المكلف سعد الحريرى‎.‎

يأتى هذا بالتزامن مع عودة الحراك للدفع بتشكيل الحكومة اللبنانية، مع انتهاء عطلة الفصح اعتبارا من اليوم، حيث تستعيد الحركة السياسية زخمها، ويراهن ‏كثيرون على أن المساعى ستنتج حلا في وقت غير بعيد استنادا إلى مستوى الضغط الخارجى الذى بلغ أوجه عربيا وغربيا.

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وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، سيصل بيروت الخميس، وقد بحث رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم فى تحضيرات الزيارة‎.‎