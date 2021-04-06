شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على القاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.