شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل نائب وزيرة الصحة لبحث التعاون في مواجهة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة للتصدي للزيادة السكانية والعمل على تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

أكد المحافظ أهمية دور الرائدات الريفيات في التوعية بالزيادة السكانية ،من خلال التثقيف والإرشاد وتصحيح المفاهيم الخاطئة ورفع الوعي لدى الأسر البسيطة ومحو الأمية، لافتاً إلى أن الرائدات الريفيات عليهن مسئولية في التصدي لظاهرة الزواج المبكر وختان الإناث، وما يترتب عليهما من أثار سلبية على الفتاه والمجتمع.

اضاف محافظ الشرقية أن الرائدات الريفيات والبالغ عددهن 850 رائدة ريفية بمديرية الشؤون الصحية، و160 رائدة ريفية تم التعاقد معهم تابعين للبنك الدولي، للعمل من خلال مديرية الشؤون الصحية ؛و150 رائدة ريفية بمديرية التضامن الاجتماعي، نجحن في العمل المجتمعي والصحي والسياسي من خلال مشاركتهن في انجاح حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى دورهن في تشجيع السيدات على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة والقادمة ،ورفع الوعي السياسي لديهن للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان، أن لقائه بمحافظ الشرقية اليوم يأتي لبحث أطر بروتوكول التعاون المقترح لتفعيل التوعية بالقضية السكانية، من خلال إشراك الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية في التوعية بالقضية السكانية، والاستفادة من دور الرائدات الريفيات، لافتا إلى أن الشرقية تعد أول محافظة سيتم تفعيل البروتوكول بها.