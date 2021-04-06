شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى، ليصل عدد الحالات إلى 122 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد ،بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المنوفيتين.