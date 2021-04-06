شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المرور على المحلات وإزالة الإشغالات وفض التجمعات في شوارع رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمرار المرور على المحلات العامة والتجارية وإزالة الاشغالات وفض التجمعات بشوارع راس غارب. كلف اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة راس غارب الادارات المختصة قسم التعديات والاشغالات - البيئة – المتابعه الميدانية – الامن باستمرار المرور على المحلات العامة والتجارية وازالة الاشغالات وفض التجمعات والباعه الجائلين بجميع قطاعات وشوارع المدينة ومتابعة خطوط التنظيم ورصد التعديات وتنفيذ الازالة الفورية. وأضاف حامد ان اللجنة مستمرة فى اعمالها يوميا وسحب الرخص المنتهية وازالة الاشغالات والاهتمام بالنظافه العامه بالمحلات وتطبيق الاجراءات الاحترازيه. يأتى هذا تنفيذا التوجيهات بازالة جميع الاشغالات وتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات و تنفيذ القانون على جميع المخالفين وتوقيع الغرامات والتى تصل حد إلغاء رخص التشغيل والعمل على ترسيخ هيبة الدولة. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954