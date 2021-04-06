شكرا لقرائتكم خبر عن «وادى دجلة للتنمية العقارية» تبدأ بتسليم المرحلة الثانية من «بلومار السخنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار أكثر من خمسة عشر عاما قامت شركه وادي دجلة للتنمية العقارية بانشاء العديد من المشروعات. فمنذ تأسيسها عام 2005، تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات عديدة ومشهودة لها في السوق العقاري المصري، من خلال سعيها المتواصل لتوفير وحدات سكنية راقية بأسعار اقتصادية. وخلال هذه الأعوام القليله، أصبحت وادي دجلة للتنمية العقارية من أحد كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، حيث قامت الشركة بتسليم 8 مشروعات في العديد من المدن المصرية كما تبلغ مساحة الأراضي التي في حوزة الشركة حالياً 6 مليون متر مربع موزعة على 16 مشروع سكني وسياحي تشكل في مجموعها 30 ألف وحدة سكنية وسياحية في العديد من المناطق منها المعادي، القاهرة الجديدة، مدينة المستقبل، أكتوبر، الساحل الشمالي والعين السخنة.

وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل السلبية التي أثرت بشكل واضح وملحوظ على القطاع العقاري بشكل عام مثل تحرير سعرالصرف وتخفيض قيمة العملة ورفع أسعار مواد البناء والطاقه وغيرها هذا بالاضافه إلى ما واجهته الأسواق العقارية في مختلف دول العالم من تغيرات ملحوظة بالآونة الأخيرة عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن إنتشار وباء كورونا المستجد والذي ترتب عليها تراجع ملحوظ في حركة البناء ونسبة البيع والشراء بشكل عام، وعلى الرغم من كل ما سبق فإن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزامتها والقيام بتسليم العديد من المراحل بمشاريعها المختلفة.

و من هنا تعلن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية عن قيامها ببدء تسليم المرحلة الثانية لمشروع بلومار السخنة والذي يقع على بعد 17 كيلومتر من نهاية طريق القطامية في الكيلو 32 طريق السويس، على مساحة 720.249 متر مربع تقريبا، والتي تم إنشاءها وفقا لمعايير الجودة، وتوافر جميع وسائل الخدمات والمتتطلبات الأساسية للعملاء؛ بحيث تضمن لهم الإقامة بشكل هادئ ومريح، ويقدم المشروع العديد من الخدمات منها حمامات السباحة، منطقة تجارية (مطاعم وكافيهات)، شاطئ خاص إلى جانب أتوبيس داخلي لسهولة التنقل، وهذا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية على مساحة 300 ألف متر مربع تقريبا تطل بالكامل على البحر مباشرة

والتي تضم الاتي: حمامات سباحة، مطاعم وكافيهات وألعاب للأطفال، ويحتوي المشروع أيضا مجموعة من المحلاات التجارية.

والجدير بالذكر أن الشركة انتهت من تسليم المرحلة الأولى للمشروع بالكامل، والتي تتكون من 600 وحدة، وبدأت الشركة حاليا في تسليم وحدات المرحلة الثانية، إلى جانب إستكمال الأعمال الإنشائية في كلا من المرحلة الثالثة والرابعة، إذ يتكون المشروع من 4 مراحل بإجمالي 2030 وحدة تتنوع ما بين فيلات وشاليهات، على مساحة 720.249 متر مربع.

وتتبنى «وادي دجلة للتنمية العقارية» خطة ومنهج عمل يرتكز على تطبيق أحدث المستجدات في عالم التشييد والبناء، وتسخير التكنولوجيا في خدمة العملاء وتسهيل حياتهم داخل جميع مشروعاتها، والتي تعتمد فيها على بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة، بتصميمات معمارية وهندسية مبتكرة.

نبذة عن وادي دجلة للتنمية العقارية

تُعد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من شركات التطوير العقاري المتكاملة، تم تأسيسها عام 2005، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة وادي دجلة القابضة. تتميز وادي دجلة للتنمية العقارية بنموذج أعمالها الناجح، حيث تعمل في العديد من قطاعات التطوير العقاري، بما في ذلك المجتمعات السكنية والمنتجعات، بالإضافة لدعمها لقطاع مشروعات البنية التحتية. تبلغ مساحة الأراضي التي في حوزة الشركة حالياً 6 مليون متر مربع موزعة على 16 مشروع، منها مشروعات سكنية مثل بيراميدز ووك، وريفر ووك، تيجان المعادي وتيجان زهراء المعادي، كانال ريزيدنس، فيكتوريا ريزيدنس، برومينيد المعادي، برومينيد نيو كايرو ونيوبوليس، هذا إلى جانب عدد من المنتجعات مثل مارينا وادي دجلة، بلومار الدوم، بلومار السخنة، بلومار هيلز، بلومار سيدي عبدالرحمن، مورانو ومدى العين السخنة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا:

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المرحلة الثانية لمشروع «بلومار السخنة»

المرحلة الثانية لمشروع «بلومار السخنة»