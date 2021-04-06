شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب خدمة المواطنين في الشرقية يتلقى 573 شكوى خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الشرقية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أستقبل خلال شهر مارس الماضى 573 شكوي، تم الرد على 493 شكوى منها بنسبة 86٪، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها وسرعة الإستجابة وحل مشاكل المواطنين ،وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبرعن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين، وذلك من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية إحتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة، فضلاً عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

فيما أكد إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة بالديوان العام، أن الشكاوى التي إستقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.