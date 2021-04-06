شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على بدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية بـ«ألسن سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية وآدابها باللائحة الداخلية بكلية الألسن بالعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأكد عزيز – في بيان صحفى اليوم- على اهتمام إدارة الجامعة بمواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات والأقسام والبرامج التعليمية، لافتاً إلى أن إدخال أقسام جديدة بالكليات تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقال الدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن، أن هذا القسم سوف يقوم بالتدريس به أساتذة متخصصين باللغة الإسبانية، مما يعد خطوة إيجابية لتنمية مهارات الطلاب المعرفية الخاصة باللغة.