شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للصحافة» يحتفلان بتسليم شهادات توفيق أوضاع الإصدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافة تقرر تسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتقام احتفالية كبرى يوم الأحد القادم الموافق ١١ إبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للصحافة ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الكاتب الصحفي كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

يأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الاخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.