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«صحة قنا» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية حاجر الزوايدة في نقادة الأربعاء والخميس

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة طبية بقرية حاجر الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية وذلك على مدار يومي يومي الأربعاء والخميس 8 و7 ابريل.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفة وهى( باطنة،نساء،تنظيم أسرة ،اطفال ،جراحة،رمد،جلدية)، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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