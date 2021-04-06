شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية حاجر الزوايدة في نقادة الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة طبية بقرية حاجر الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية وذلك على مدار يومي يومي الأربعاء والخميس 8 و7 ابريل.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف في التخصصات المختلفة وهى( باطنة،نساء،تنظيم أسرة ،اطفال ،جراحة،رمد،جلدية)، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.