شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرصف في مدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

أشرَف المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على اعمال الرصف وفرد الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق عزبة بكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لتسهيل الحركة المرورية.

وأشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الرصف والتدشين بطريق دار السلام، على أن يتم فرد وتسوية السن حسب المناسيب وطبقاً للمواصفات الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بطريق قرية الكوم الطويل- سيدى غازي.

كما أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال فرد طبقة من السن، تمهيداً لأعمال الرصف بطريق ابو سكين- التفتيش، بطول ٣ كيلو، حيث تم فتح الفرما وأخذ الجسات وسمك طبقة السن وضبط المناسيب مع الدمك، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، المرحلة الأخيرة من أعمال الرصف بشارع إبراهيم المغازي بشرق المدينة، حيث تم الانتهاء تماماً من أعمال الرصف طبقا لخطة التطوير والرصف بالشارع.

أشرَفت رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء اعمال تمهيد وتجريف شارع مسجد السودانيين امتداد شارع الجيش وحتى وحدة الحماية المدنية بالميدان الإبراهيمي بطول 300م، وذلك تمهيداً لوضع طبقة الاساس والرصف، مشددة على التأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق قبل البدء بأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لرفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على استمرار أعمال الرصف بالمدينة والقري، حيث تم فرد الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق قرية أبودراز- الكوم، بالإضافة إلى البدء في رصف طريق أبودراز- الزوامل، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.

كما أشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال تجريف وتكسير الطبقة الإسفلتية المتهالكة ورفع مخلفات التجريف أولاً بأول، تمهيداً لأعمال الرصف، وذلك بدءاً من الإدارة التعليمية وحتى مسجد السلام، مشدداً على التأكد من صلاحية البينية التحتية من مياه وصرف وغاز قبل البدء بأعمال الرصف.

وجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

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