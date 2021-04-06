شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ١.٤ مليار جنيه.. إنشاء 7 مشروعات للصرف الصحي في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة مالية بلغت مليار و493 مليون جنيه، حيث شملت تلك المشروعات عمل توسعات شبكات إنحدار ببلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنية سلمنت، بتكلفة 300 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية أولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية ميت جابر، تعمل بطاقة 5 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة 120 مليون جنيه، بالاضافة إلى مشروع صرف صحي قري العدلية وتوابعها، والذي يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.

من جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات نسب تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس، مؤكداً على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات، طبقاً للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 95 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و565 مليون جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.