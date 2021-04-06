شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات تعقيم وتطهير كامل للمركز الثقافي الأفريقي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت اليوم عمليات التطهير والتعقيم الكامل للمركز الثقافي الإفريقي في أسوان وقاعاته المختلفه والمكاتب الادارية والذي يضم مقتنيات لدول حوض النيل، من أجل اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمه للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

واكدت المهندسة ايرين فايز مدير المركز، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير المشددة لجميع اروقة المتحف ومختلف جوانبه من اجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمة للوقايه بصفة يومية وذلك في اطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان.