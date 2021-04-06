شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل داخل المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة مدير مديرية الصحة بالمنوفية، ووفد من المديرية، عدد من المستشفيات للتأكد من جاهزيه واستعداد المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، لاستقبال وعزل الحالات المصابة، والمشتبة إصابتهم، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توافر الأمصال ولقاح كورونا، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى متابعة توافر القوي البشرية اللازمة بجميع الأقسام الطبية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء العمل لمنع انتشار العدوى.

وتابع مدير مديرية الصحة بالمنوفية، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم مناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، والتدريب الجيد للفرق التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة.

وشدد على المتابعة المستمرة لصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، بالاضافة لأعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام الطبية، والتشديد على إتباع خطوط السير لمرضي الجهاز التنفسي عن باقي التخصصات الطبية الأخري.