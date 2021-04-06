شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يلتقي العاملين بمركز التعليم المدمج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، العاملين بمركز التعليم المدمج واستمع خلال اللقاء لآرائهم وتصوراتهم في تطوير منظومة الأداء بالمركز، كما استمع أيضاً للمشكلات التي تواجههم ووعدهم بحلها على الفور وذلك بحضور الدكتور خالد عباس مدير المركز.

وقدم الدكتور منصور التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم موجهاً الشكر لهم لحسن أدائهم في استقبال الطلاب والتعامل معهم وتذليل كافة المعوقات امامهم، مؤكداً أن الجامعة قامت خلال الفترة الماضية بتجهيز مبنى الاختبارات الإلكترونية والذي يسع 5000 طالب بعد تزويده بأحدث الأجهزة لعقد الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة خلال لقائه بالعاملين على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التشديد على استخدام أدوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد للمركز دون ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.