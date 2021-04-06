السيسي: الدولة تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الثلاثاء، موسم حصاد محصولي البطاطس وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر.

واستفسر الرئيس السيسي من المستثمرين المساهمين في المشروع عن سير العمل، مؤكدًا أنه يزور المشروع بنفسه للوقوف على أية عقبات لتذليلها، مؤكدًا اهتمامه بنجاح المستثمرين الكامل وتحقيق أفضل إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الري الحديثة.

وشدد الرئيس السيسي على اهتمام الدولة بكل احتياجات المستثمرين وتوفير البنية الأساسية اللازمة من مياه وكهرباء وطرق ومحاور وغيرها من خدمات، داعيًا المستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم الزراعية.

ودعا الرئيس السيسي إلى العمل على إيصال الحاصلات الزراعية للمستهلك بأقل تكلفة، حيث أوضح وزير التموين في هذا الصدد أن النقل وحده يمثل ١٥٪؜ من التكلفة النهائية للمنتج كما يمر المنتج بـ٣ أو ٤ من سلاسل التوريد من تجار الجملة والتجزئة لذا يسعى مشروع مستقبل مصر لفتح منافذ توزيع وبيع لمنتجاته لتقليل التكلفة على المستهلك كما دعا الرئيس السيسي إلى العمل على خلق مجتمع عمراني جديد حول المشروع يقيم فيه العاملين بالمشروع وأسرهم مع توفير كل الخدمات اللازمة لهم.

وأكد الرئيس السيسي أن التكلفة لإقامة مشروع مثل مستقبل مصر يكون مرتفع في البداية فمثلا بلغت تكلفة الكهرباء للمشروع مليار جنيه ولكن مع التوسع تتوزع التكلفة وبالتالي تقل الحصة التي يتحملها الدولة والمستثمر، وتصبح التكلفة معقولة.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة بأواخر العام الحالي تكون أضافت ٢٠٠ ألف فدان جديد للرقعة الزراعية ومثلهم العام المقبل، موضحًا أن تكلفة الفدان الواحد ليكون صالح للزراعة تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مما يعني أن تكلفة إضافة مليون فدان هي ٢ مليار جنيه، لافتًا إلى أن توصيل المياه في الأرض القديمة يعتمد على الانحدار الطبيعي للتربة، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى طاقة مثل الأرض الجديدة، فضلا أننا نقوم حاليًا بالعمل على ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها بصورة تضمن أعلى كفاءة لها، وضمان أعلى مستوى من مواصفات الجودة والسلامة.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة ليس فقط على المدى القصير وإنما أيضًا المتوسط والبعيد.