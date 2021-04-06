شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم النانو بمدينة زويل يفوز بجائزة خليفة التربوية على مستوى العلماء العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الامانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن اختيار الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ علوم النانو وعلوم المواد، بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، للفوز بجائزة خليفة التربوية بمجال التعليم العالي- فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربى، حيث اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس أمناء الجائزة- أسماء 27 فائزا بجائزة خليفة التربوية محليا وعربيا في دورتها الرابعة عشر من بينهم 16 فائز على مستوى دولة الإمارات و11 فائز على مستوى الوطن العربي.

حيث تعد جائزة خليفة التربوية فئة الاستاذ المتميز من الجوائز الرئيسية في برنامج جائزة خليفة، وتستهدف المتميزين محلياً وعربياً، وتعد في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة على مستوى الوطن العربي.

وجاء اختيار الشربيني للجائزة عن مجمل أعماله وأبحاثه المتميزة في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في الطب، والتي تهدف إلى تطوير وسائل علاج ناجحة للعديد من الأمراض من خلال التوصيل الدوائى الذكي وتطوير الصناعة الدوائية المرتبطة به، كذلك في مجال هندسة الأنسجة، وقيامه بعدد كبير من المشاريع البحثية التطبيقية الهامة أدّت إلى غزارة إنتاجه العلمي، ولتأسيسه برامج دراسية جامعية حديثة ومتفردة، وكذلك لتأسيسه مدرسة علمية على مستوى عالمى في مجال علوم وطب النانو أشرف من خلالها على عدد كبير من الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراه بمدينة زويل ومختلف الجامعات المصرية والدولية.

والجدير بالذكر أن الدكتور الشربينى هو المدير المؤسس لبرنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد وأحد الرعيل الأول لمؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ونائب رئيس اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة. حصل الشربينى على الدكتوراه في التوصيل الدوائي الذكي من جامعة ماسي في نيوزيلاندا، وبنى مسيرته المهنية بنجاح في مجال علوم وتقنيات النانو والمواد الذكية وطب النانو، كما حصل على عدد من الزمالات الدولية لما بعد الدكتوراه بجامعات مرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولدى الشربيني سجل بحثي يشمل العديد من الأوراق البحثية التطبيقية في دوريات عالمية ومؤتمرات دولية في مجال تكنولوجيا وطب النانو وتتعلق بقضايا المجتمع المصري، وألف الكثير من الكتب العلمية وحصل على العديد من براءات الاختراعات المحلية والدولية.

وسيتم الإعلان قريباً عن موعد الحفل الرسمي لتكريم الفائزين بالجائزة في المجالات المختلفة في وجود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.

تهنىء مدينة زويل الدكتور الشربيني بهذا الإنجاز وتتمنى له المزيد من التوفيق والتقدم في مسيرته البحثية.