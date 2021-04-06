شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح قصر ثقافة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الثقافة بشمال سيناء عن افتتاح قصر ثقافة العريش، غدًا الاربعاء، بعد 10 سنوات من الإحلال والتجديد والتجهيز، بتكاليف بلغت نحو 35 مليون جنيه.

ويقع قصر ثقافة العريش يقع في وسط مدينة العريش بجوار المبني الإداري لكلية التربية ومجلس مدينة العريش ومجمع المصالح ومديرية الإسكان، على مساحة 2500 متر مربع«50 متر *50 متر» وعلي ارتفاع 3 طوابق ويضم المبني الإداري لمديرية الثقافة وقصر ثقافة العريش.

ويضم معرض دائم للفن التشكيلي، غرف للممثلين والممثلات ،غرفة بيع منتجات،غرفة كبار زوار ،غرفة متعددة الأنشطة،غرفة مخزن خشبة المسرح.

كما يضم غرفة الحاسب الآلي، غرفة نادي المرأة، قاعة موسيقي واستماع، غرفة نادي العلوم، مكتب مدير ثقافة الطفل، غرفة نادي هوايات أطفال، مكتبة أطفال، بجانب مبني إداري الفرع، قاعة ندوات، مرسم، غرفة حرف بيئية، غرفة الإسقاط، غرفة إسقاط سينما، تحكم إضاءة خشبة المسرح والمسرح، بجانب مكتبة القصر للكبار، غرفة التجليد والتغليف، قاعة تدريب الفنون الشعبية، بجانب مسرح كبير متعدد الأغراض يضم 800 مقعد .