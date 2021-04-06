شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية الذكرى الـ 60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، احتفالية الذكرى الـ60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" أول رائد فضاء فى العالم من أصل روسى، والذى ولد فى 9 مارس 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12-أبريل - 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".

ويقام الاحتفال بالمركز الأوليمبى الرياضي بالمعادى، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير روسيا جيورجي بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

يذكر أن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، وسفير روسيا الاتحادية «جيورجي بوريسينكو»، قاموا مؤخرا، بإزاحة الستار عن تمثال «يوري جاجارين» أول رائد فضاء في التاريخ، وهو تمثال من صنع الفنان «اليكسي ليونوف» وذلك على أرض وكالة الفضاء المصرية بالتجمع الخامس.

وعلق مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر «اليكسي تيفانيان» بأن إزاحة الستار عن التمثال يأتي في إطار مبادرة من المركز الثقافي الروسي في القاهرة، وبالتعاون مع الصندوق الروسي الخيري الدولي الذي يعمل تحت شعار «حوار الثقافات –عالم واحد» وهو إهداء من الحكومة الروسية، للحكومة المصرية في إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام «مصر روسيا» الذي جاء بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.