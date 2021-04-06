شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الثانى للتغطية الصحية بالمجمع الطبى بالإسماعيلية غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا، المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، بمقر المجمع الطبى بالإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع "يوم الصحة العالمى"، الذى تحتفل به منظمة الصحة العالمية فى السابع من أبريل من كل عام.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة يعقد تحت رعاية أ.د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث المسئولين عن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من هيئات ( الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل- الاعتماد والرقابة الصحية) فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني والجمهور العام.
وتحتفل منظمة الصحة العالمية، بيوم الصحة العالمي لهذا العام ، تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة"، حيث يدعو الاحتفال هذا العام إلى دعم حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، وهو ما لمسته المنظمة أن الشعوب بحاجة إليه وسط تحديات جائحة كورونا.